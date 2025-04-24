Питання статусу Криму зараз "не на часі", але це не дає Росії свободи дій, - Макрон

Президент Франції Емануель Макрон вважає, що наразі обговорювати статус українського півострова Крим, який окупувала Росія, "не на часі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

"Чи означає це, що ми повинні надати Росії повну свободу дій? Ні. Питання статусу півострова зараз у будь-якому разі не стоїть, і вирішувати його не нам", - наголосив французький лідер.

Макрон, однак, сприйняв висловлювання Трампа не так однозначно, За словами президента Франції, Трамп лише "описав фактичну ситуацію".

Такий коментар Макрон зробив у відповідь на вчорашню заяву американського лідера Дональда Трампа. Той заявив, що Крим, анексований Росією у 2014 році, "втрачений" для Києва.

Мирний план США і питання Криму

Нагадаємо, нещодавно The Washington Post повідомила, що Сполучені Штати підготували свій план щодо мирної угоди між Україною та Росією.

За даними видання, йдеться про можливість визнання Криму російським, а також про скасування частини антиросійських санкцій. Натомість Росія мала б припинити бойові дії, що фактично призвело б до заморожування конфлікту.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що всі розмови про Крим, Запорізьку АЕС і НАТО є не більше ніж спекуляціями. За його словами, першою і ключовою умовою для початку будь-яких змістовних перемовин є безумовне припинення вогню.

Трамп же заявив, що публічна відмова Зеленського визнавати Крим російським нібито шкодить мирним переговорам.

За його словами, ситуація для України важка, і якщо не буде миру, то через три роки "можна втратити всю країну".

Втім Трамп ухилився на пряме питання журналістів, чи пропонує Вашингтон визнавати Крим російським для мирної угоди між Києвом і Москвою.

Своєю чергою, Зеленський нагадав США про Кримську декларацію першої адміністрації Трампа. Це документ, що був оприлюднений 25 липня 2018 року Держдепартаментом США, він підтвердив невизнання анексії Криму Росією.

Кримська декларація підкреслює, що Росія, шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму у 2014 році, порушила основоположний принцип міжнародного права, згідно з яким жодна країна не може силою змінювати кордони іншої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.