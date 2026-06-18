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Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на СНБО: Кабмин не доволен темпами

14:37 18.06.2026 Чт
2 мин
Графики сорваны, несмотря на самый большой бюджет среди всех городов Украины
aimg Валерий Ульяненко
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com/KabminUA)

Кабинет министров в ближайшее время планирует инициировать вопрос подготовки Киева к зиме на рассмотрение СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Учитывая чрезвычайную важность надлежащей подготовки столицы к зиме, правительство в ближайшее время инициирует вынесение этого вопроса на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений", - подчеркнула она.

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Свириденко подчеркнула, что Киев должен быть полностью готов к следующей зиме, и добавила, что это является прямой ответственностью столичных властей.

"В то же время пока мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Имеются отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить", - заявила глава правительства.

По ее словам, для властей Киева сейчас нет более важного приоритета, чем подготовка к зиме.

Свириденко подчеркнула, что столица имеет самый большой бюджет среди всех украинских городов и все необходимые возможности, чтобы обеспечить надлежащую готовность к холодам.

Напомним, сразу после завершения отопительного сезона столичные власти приступили к подготовке к следующей зиме. Работы проводятся в рамках плана устойчивости Киева, который Киевсовет утвердил в марте этого года.

В то же время Кабмин установил для КГГА четкие сроки подготовки города к отопительному сезону. На реализацию соответствующих мер правительство выделило более 4 млрд гривен и требует предоставить подробный отчет с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.

Отметим, что министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Киев до сих пор не утвердил комплексный план обеспечения устойчивости на предстоящую зиму. Он подчеркнул необходимость оформить подготовительные мероприятия в виде четкого и системного документа.

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