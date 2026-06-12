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Киев до сих пор не утвердил план на зиму, есть серьезные замечания, - Кулеба

11:22 12.06.2026 Пт
2 мин
В Кабмине ждут реальных графиков
aimg Татьяна Степанова
Киев до сих пор не утвердил план на зиму, есть серьезные замечания, - Кулеба Фото: вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба (Getty Images)
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Киев до сих пор не имеет утвержденного комплексного плана устойчивости на следующую зиму. Работа должна быть переведена в четкий документальный формат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Во время заседания Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов под председательством премьера Юлии Свириденко Кулеба поблагодарил народных депутатов Верховная Рада за решение направить дополнительные 40 млрд гривен на реализацию планов устойчивости.

По его словам, вместе с областными военными администрациями уже отрабатывается порядок использования этих средств и определяем приоритетность работ.

"Серьезные замечания касались Киева. Столица до сих пор не имеет утвержденного комплексного плана устойчивости", - отметил вице-премьер.

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Он отметил, что работа должна быть переведена в четкий документальный формат - с реальными графиками выполнения, определенными ответственными лицами, подписанными решениями и постоянным контролем результатов.

Также во время заседания представили сводный индекс устойчивости регионов. Это инструмент, который позволяет объективно оценивать состояние выполнения мероприятий в каждой области.

План энергоустойчивости для Киева

Напомним, в марте Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил планы устойчивости для всех территориальных общин, за исключением столицы.

Киев разработал и принял собственный план на сессии городского совета, после чего начал его внедрение.

Однако пока вопрос о государственном финансировании реализации столичного плана устойчивости остается неурегулированным.

План предусматривает защиту 57 объектов критической инфраструктуры, а также установку более 200 МВт дополнительной генерации для обеспечения работы систем тепло- и водоснабжения, водоотведения и других объектов до конца года.

Водноисключительное направление - развитие распределенного теплоснабжения - требует доработки. Разработчикам поручили завершить эту часть до начала апреля 2026 года.

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