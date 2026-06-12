Киев до сих пор не утвердил план на зиму, есть серьезные замечания, - Кулеба

Киев до сих пор не имеет утвержденного комплексного плана устойчивости на следующую зиму. Работа должна быть переведена в четкий документальный формат.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Во время заседания Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов под председательством премьера Юлии Свириденко Кулеба поблагодарил народных депутатов Верховная Рада за решение направить дополнительные 40 млрд гривен на реализацию планов устойчивости.

По его словам, вместе с областными военными администрациями уже отрабатывается порядок использования этих средств и определяем приоритетность работ.

"Серьезные замечания касались Киева. Столица до сих пор не имеет утвержденного комплексного плана устойчивости", - отметил вице-премьер.

Он отметил, что работа должна быть переведена в четкий документальный формат - с реальными графиками выполнения, определенными ответственными лицами, подписанными решениями и постоянным контролем результатов.

Также во время заседания представили сводный индекс устойчивости регионов. Это инструмент, который позволяет объективно оценивать состояние выполнения мероприятий в каждой области.