Станет ли следующая зима еще сложнее для Киева: оценка источников РБК-Украина
Подготовка Киева к следующему отопительному сезону стала причиной нового напряжения между мэрией и центральной властью, особенно в части финансов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова".
Что говорят в команде мэра
"Подготовка города будет примерно на уровне прошлого года, может, даже лучше. Но все это прежде всего будет зависеть от взаимодействия центра с местными властями", - отметил один из собеседников в команде мэра.
Оценки в "Слуге народа"
Их оппоненты из "Слуги народа" в разговорах с РБК-Украина дают разные прогнозы.
Оптимистичная оценка - будущая зима все-таки должна быть легче, благодаря той же распределенной генерации (но на Троещине, учитывая архитектуру ее теплосетей, проблемы все равно будут).
Пессимистическая оценка - зима будет столь же тяжелой, если не хуже. Главным образом, из-за проваленной подготовки, например, сложностей с подключением когенерационных установок и тарифов, которые не мотивируют частный бизнес в них вкладываться.
"Когда ничего не делается, а в итоге пострадают люди, то ответственность понесут оба, и Кличко, и Ткаченко, и все", - подытоживает собеседник в "Слуге народа".
Из-за чего спорят центральная и городская власть
Еще одно разногласие между центральной и городской властью заключается в том, что Кабмин хочет концентрироваться только на децентрализованном энергоснабжении - когенерационных установках и мобильных котельных.
В мэрии же считают, что нужно базово восстановить столичные ТЭЦ, так как видят в этом единственный вариант вообще начать отопительный сезон, а когенерационные установки и котельные рассматривать только как дублирующую опцию.
Подготовка к зиме
Как ранее писало РБК-Украина сразу после завершения отопительного сезона Киев начал подготовку к следующей зиме. Речь идет о реализации плана устойчивости, который был принят Киевсоветом в марте.
Между тем Кабмин поставил КГГА жесткий дедлайн по подготовке Киева к зиме. Правительство выделило на эти цели более четырех миллиардов гривен и требует отчета с конкретными сроками и ответственными.
Впрочем, по данным источников РБК-Украина, на Банковой не исключили смены руководителя Киевской городской военной администрации и рассказали, когда это может произойти.