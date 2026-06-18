Питання підготовки Києва до зими винесуть на РНБО: Кабмін не задоволений темпами

"З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, Уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень", - наголосила вона.

Свириденко підкреслила, що Київ має бути повністю готовий до наступної зими, і додала, що це є прямою відповідальністю столичної влади.

"Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути", - заявила очільниця уряду.

За її словами, для влади Києва наразі немає важливішого пріоритету, ніж підготовка до зими.

Свириденко підкреслила, що столиця має найбільший бюджет серед усіх українських міст та усі необхідні можливості, щоб забезпечити належну готовність до холодів.

Нагадаємо, одразу після завершення опалювального сезону столична влада розпочала підготовку до наступної зими. Роботи проводяться в межах плану стійкості Києва, який Київрада затвердила у березні цього року.