Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на СНБО: Кабмин не доволен темпами

Кабинет министров в ближайшее время планирует инициировать вопрос подготовки Киева к зиме на рассмотрение СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

"Учитывая чрезвычайную важность надлежащей подготовки столицы к зиме, правительство в ближайшее время инициирует вынесение этого вопроса на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений", - подчеркнула она.

Свириденко подчеркнула, что Киев должен быть полностью готов к следующей зиме, и добавила, что это является прямой ответственностью столичных властей.

"В то же время пока мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Имеются отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить", - заявила глава правительства.

По ее словам, для властей Киева сейчас нет более важного приоритета, чем подготовка к зиме.

Свириденко подчеркнула, что столица имеет самый большой бюджет среди всех украинских городов и все необходимые возможности, чтобы обеспечить надлежащую готовность к холодам.

Напомним, сразу после завершения отопительного сезона столичные власти приступили к подготовке к следующей зиме. Работы проводятся в рамках плана устойчивости Киева, который Киевсовет утвердил в марте этого года.