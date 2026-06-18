Вопрос подготовки Киева к зиме вынесут на СНБО: Кабмин не доволен темпами
Кабинет министров в ближайшее время планирует инициировать вопрос подготовки Киева к зиме на рассмотрение СНБО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
"Учитывая чрезвычайную важность надлежащей подготовки столицы к зиме, правительство в ближайшее время инициирует вынесение этого вопроса на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений", - подчеркнула она.
Свириденко подчеркнула, что Киев должен быть полностью готов к следующей зиме, и добавила, что это является прямой ответственностью столичных властей.
"В то же время пока мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Имеются отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить", - заявила глава правительства.
По ее словам, для властей Киева сейчас нет более важного приоритета, чем подготовка к зиме.
Свириденко подчеркнула, что столица имеет самый большой бюджет среди всех украинских городов и все необходимые возможности, чтобы обеспечить надлежащую готовность к холодам.
Напомним, сразу после завершения отопительного сезона столичные власти приступили к подготовке к следующей зиме. Работы проводятся в рамках плана устойчивости Киева, который Киевсовет утвердил в марте этого года.
В то же время Кабмин установил для КГГА четкие сроки подготовки города к отопительному сезону. На реализацию соответствующих мер правительство выделило более 4 млрд гривен и требует предоставить подробный отчет с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.
Отметим, что министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Киев до сих пор не утвердил комплексный план обеспечения устойчивости на предстоящую зиму. Он подчеркнул необходимость оформить подготовительные мероприятия в виде четкого и системного документа.