Вопросы мобилизации решает Генштаб. ВР в ближайшее время внесет изменения, - нардеп

Он напомнил, что вопросами мобилизации, демобилизации и другими военные моментами занимается Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В то же время депутаты, как отметил Чернев, только выполняют запросы военных и подводят под них законодательную и юридическую базу.

"Как только с военными будет согласован окончательный документ - он будет внесен в сессионный зал и проголосован. Это должно произойти в ближайшее время", - добавил Чернев.

Что предшествовало

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал, что в Раде обсуждают совершенствование процедуры демобилизации.

Таким образом депутаты хотят урегулировать ряд проблем, в том числе нахождение военных два года на передовой без ротации.

Он рассказал, что новый документ по вопросу демобилизации может появиться уже до конца 2023 года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ создать новый комплексный план по мобилизации в Украине.