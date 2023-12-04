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Питання мобілізації вирішує Генштаб. ВР найближчим часом внесе зміни, - нардеп

Фото: нардеп Єгор Чернєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада хоче змінити порядок мобілізації в Україні. Відповідний законопроект планують розглянути, як тільки узгодять його з військовими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Він нагадав, що питаннями мобілізації, демобілізації та іншими військовими моментами опікується Генеральний штаб Збройних сил України.

Водночас депутати, як зазначив Чернєв, лише виконують запити військових та підводять під них законодавчу та юридичну базу.

"Щойно з військовими буде погоджено остаточний документ - його буде внесено до сесійної зали і проголосовано. Це має відбутися найближчим часом", - додав Чернєв.

Що передувало

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія розповів, що у Раді обговорюють удосконалення процедури демобілізації.

Таким чином депутати хочуть урегулювати низку проблем, у тому числі перебування військових два роки на передовій без ротації.

Він розповів, що новий документ щодо демобілізації може з'явитися вже до кінця 2023 року.

При цьому президент України Володимир Зеленський нещодавно доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ створити новий комплексний план щодо мобілізації в Україні.

 

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