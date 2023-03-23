Вопрос для будущего трибунала и переговоров: Подоляк о ядерном потенциале России

Вопрос ядерного потенциала России необходимо поднять во время будущего трибунала. Страны, шантажирующие мир оружием массового поражения - не могут быть частью системы сдерживания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Целесообразность оставления 2-го ядерного потенциала в РФ после войны - это вопрос для будущего специального трибунала и переговоров. Мировая система безопасности изменится. Государство и режим, шантажирующие человечество ядерным оружием, не могут быть частью системы сдерживания", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, любые попытки "заморозить" войну в Украине станут эрозией глобальной безопасности.

В частности, советник главы Офиса президента призвал иностранные СМИ не называть "эвакуацией" и тем более "спасением" вывоза украинских детей в Россию.

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