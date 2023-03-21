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Геноцид, а не спасение. Подоляк призвал не называть "эвакуацией" вывоз детей в РФ

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Вторник 21 марта 2023 17:13
Геноцид, а не спасение. Подоляк призвал не называть "эвакуацией" вывоз детей в РФ Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Принудительный вывоз украинских детей в Россию не стоит называть "эвакуацией" и тем более "спасением", поскольку это является прямым признаком геноцида.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Призываю всех, в том числе иностранных журналистов, фиксирующих украинских детей в России, не называть их принудительный вывоз из Украины эвакуацией. Депортация, незаконное принудительное усыновление похищенных детей, помещение в специальные лагеря - это прямые признаки "преступления геноцида", а не спасения ", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Подоляка, любые попытки "заморозить" войну в Украине станут эрозией для глобальной безопасности. Также советник главы Офиса президента недавно описал "достижение" российского диктатора Владимира Путина с начала полномасштабного вторжения России на территорию.

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