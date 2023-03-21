Эрозия для глобальной безопасности. Подоляк призвал прекратить попытки "заморозить войну"

Любые попытки заморозить войну на территории Украины будут эрозией на глобальной безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Любые попытки "заморозить конфликт", затянуть его, "прекратить огонь" означают одно - незаконченную войну, тлеющую в сердце Европы, и постоянную эрозию основ глобальной безопасности. Сделайте правильные выводы и не используйте слово "мир" в ру-интересах" ", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк недавно описал "достижения" российского диктатора Владимира Путина с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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