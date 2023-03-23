Питання для майбутнього трибуналу й переговорів: Подоляк про ядерний потенціал Росії

Питання ядерного потенціалу Росії необхідно порушити під час майбутнього трибуналу. Країни, які шантажують світ зброєю масового ураження - не можуть бути частиною системи стримування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.