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Писториус заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии: ВСУ получат уже скоро

Среда 04 июня 2025 20:56
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Писториус заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии: ВСУ получат уже скоро Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Воины ВСУ могут скоро получить дальнобойное оружие, которое было произведено в Украине. Его изготовление профинансировала Германия.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Глава немецкого Минобороны до сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" рассказал, что первое дальнобойное оружие украинские воины могут получить "скоро". Детальные сроки он не уточнял.

"Мы также договорились продолжить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов. Мы финансируем, и это становится все более важным на нынешнем этапе войны, ремонтные мощности в Украине, а также значительную часть спутниковой связи", - рассказал Писториус.

Уже после "Рамштайна" немецкий чиновник сделал новое заявление об украинском дальнобойном оружии, производство которого профинансировала Германия.

"Получение этого дальнобойного оружия будет возможно еще до конца этого года", - рассказал он.

О каком именно оружии идет речь - Писториус не уточнял.

Украинская баллистика

Напомним, Украина активно занимается производством собственных ракет, в том числе и баллистики.

В частности, 2 мая президент Украины Владимир Зеленский во время Ставки дал поручение максимально ускорить производство собственной баллистики. По его словам, такое оружие может стать гарантией безопасности для Украины.

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