Пісторіус заінтригував заявою про далекобійну зброю: ЗСУ отримають уже скоро
Воїни ЗСУ можуть скоро отримати далекобійну зброю, яку було вироблено в Україні. Її виготовлення профінансувала Німеччина.
Як передає РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Глава німецького Міноборони до сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" розповів, що першу далекобійну зброю українські воїни можуть отримати "скоро". Детальних термінів він не уточнював.
"Ми також домовилися продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів. Ми фінансуємо, і це стає дедалі важливішим на нинішньому етапі війни, ремонтні потужності в Україні, а також значну частину супутникового зв'язку", - розповів Пісторіус.
Уже після "Рамштайна" німецький чиновник зробив нову заяву про українську далекобійну зброю, виробництво якої профінансувала Німеччина.
"Отримання цієї далекобійної зброї буде можливе ще до кінця цього року", - розповів він.
Про яку саме зброю йдеться - Пісторіус не уточнював.
Українська балістика
Нагадаємо, Україна активно займається виробництвом власних ракет, зокрема й балістики.
Зокрема, 2 травня президент України Володимир Зеленський під час Ставки дав доручення максимально прискорити виробництво власної балістики. За його словами, така зброя може стати гарантією безпеки для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.