Пісторіус заінтригував заявою про далекобійну зброю: ЗСУ отримають уже скоро

Воїни ЗСУ можуть скоро отримати далекобійну зброю, яку було вироблено в Україні. Її виготовлення профінансувала Німеччина.

Як передає РБК-Україна , про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Глава німецького Міноборони до сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" розповів, що першу далекобійну зброю українські воїни можуть отримати "скоро". Детальних термінів він не уточнював.

"Ми також домовилися продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів. Ми фінансуємо, і це стає дедалі важливішим на нинішньому етапі війни, ремонтні потужності в Україні, а також значну частину супутникового зв'язку", - розповів Пісторіус.

Уже після "Рамштайна" німецький чиновник зробив нову заяву про українську далекобійну зброю, виробництво якої профінансувала Німеччина.

"Отримання цієї далекобійної зброї буде можливе ще до кінця цього року", - розповів він.

Про яку саме зброю йдеться - Пісторіус не уточнював.