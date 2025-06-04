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Пісторіус заінтригував заявою про далекобійну зброю: ЗСУ отримають уже скоро

Середа 04 червня 2025 20:56
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Пісторіус заінтригував заявою про далекобійну зброю: ЗСУ отримають уже скоро Фото: Борис Пісторіус, голова Міноборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Воїни ЗСУ можуть скоро отримати далекобійну зброю, яку було вироблено в Україні. Її виготовлення профінансувала Німеччина.

Як передає РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Глава німецького Міноборони до сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн" розповів, що першу далекобійну зброю українські воїни можуть отримати "скоро". Детальних термінів він не уточнював.

"Ми також домовилися продовжити постачання систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів. Ми фінансуємо, і це стає дедалі важливішим на нинішньому етапі війни, ремонтні потужності в Україні, а також значну частину супутникового зв'язку", - розповів Пісторіус.

Уже після "Рамштайна" німецький чиновник зробив нову заяву про українську далекобійну зброю, виробництво якої профінансувала Німеччина.

"Отримання цієї далекобійної зброї буде можливе ще до кінця цього року", - розповів він.

Про яку саме зброю йдеться - Пісторіус не уточнював.

Українська балістика

Нагадаємо, Україна активно займається виробництвом власних ракет, зокрема й балістики.

Зокрема, 2 травня президент України Володимир Зеленський під час Ставки дав доручення максимально прискорити виробництво власної балістики. За його словами, така зброя може стати гарантією безпеки для України.

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