Писториус объяснил, почему Германия не накапливает дроны для потенциальной войны с РФ

Он отметил, что технологии меняются в течение нескольких месяцев, поэтому накопление дронов является бессмысленным решением.

"В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение 2-3 месяцев, в том числе в сфере защиты от беспилотников. Поэтому бессмысленно сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые устареют уже послезавтра", - сказал Писториус.

Вместо этого Берлин сконцентрировался на разработке новых видов оружия и подготовке оборонной промышленности к возможной войне.

"Вместе с компаниями мы обеспечим, чтобы в случае войны эти самые современные варианты (вооружений - ред.) могли быть произведены быстро и в большом количестве", - пояснил глава Минобороны Германии.

Писториус считает, что бронетехника продолжит играть решающую роль наряду с дронами. То есть, война будущего будет иметь общевойсковой характер.

"Россия производит больше "шахедов" и подобных БПЛА, чем применяет. Война в Украине демонстрирует огромную важность дронов в современной войне. Однако и тяжелая техника продолжит играть решающую роль. Военные эксперты говорят, что война будущего будет иметь общевойсковой характер: с применением гаубиц, танков и самолетов, а также киберпространства и, конечно, беспилотных систем", - резюмировал он.