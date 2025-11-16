Писториус объяснил, почему Германия не накапливает дроны для потенциальной войны с РФ

Германия не будет создавать запасы дронов для потенциальной войны с РФ, поскольку прогресс в этой сфере слишком быстрый. В то же время если война все же произойдет, Берлин сможет начать быстрое производство беспилотников.
Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он отметил, что технологии меняются в течение нескольких месяцев, поэтому накопление дронов является бессмысленным решением.
"В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение 2-3 месяцев, в том числе в сфере защиты от беспилотников. Поэтому бессмысленно сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые устареют уже послезавтра", - сказал Писториус.
Вместо этого Берлин сконцентрировался на разработке новых видов оружия и подготовке оборонной промышленности к возможной войне.
"Вместе с компаниями мы обеспечим, чтобы в случае войны эти самые современные варианты (вооружений - ред.) могли быть произведены быстро и в большом количестве", - пояснил глава Минобороны Германии.
Писториус считает, что бронетехника продолжит играть решающую роль наряду с дронами. То есть, война будущего будет иметь общевойсковой характер.
"Россия производит больше "шахедов" и подобных БПЛА, чем применяет. Война в Украине демонстрирует огромную важность дронов в современной войне. Однако и тяжелая техника продолжит играть решающую роль. Военные эксперты говорят, что война будущего будет иметь общевойсковой характер: с применением гаубиц, танков и самолетов, а также киберпространства и, конечно, беспилотных систем", - резюмировал он.
Напомним, в июле издание Bloomberg написало, что Германия рассматривает возможность закупки до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков в рамках совместных европейских условий по созданию новых бригад НАТО для сдерживания РФ.
Еще чуть позже в Bloomberg вышел материал, в котором говорилось о том, что Германия хочет заказать 8500 бронемашин и бронетранспортеров.
Также в этом месяце стало известно, что Германия намерена потратить почти 3,5 млрд долларов на оборонные закупки, среди которых будет 20 боевых вертолетов от компании Airbus.
Кроме того, на днях администрация Трампа одобрила возможную продажу ракет для Германии на сумму примерно 3,5 млрд долларов.