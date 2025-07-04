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Германия закупит танки на 25 млрд евро для усиления бригад НАТО, - Bloomberg

Германия, Пятница 04 июля 2025 14:40
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Германия закупит танки на 25 млрд евро для усиления бригад НАТО, - Bloomberg Фото: Германия вооружается из-за российской угрозы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия рассматривает возможность закупки до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков в рамках совместных европейских усилий по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам осведомленных источников, НАТО обратилась к Германии с просьбой предоставить альянсу до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия.

Боевые машины и танки, если их одобрят, будут оснащать эти силы, сообщили на условиях анонимности осведомленные источники. Увеличение численности войск отражает растущую обеспокоенность союзников по поводу возросшей враждебности России после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Большой заказ

Заказ, который рассматривают министр обороны Борис Писториус и главные генералы Бундесвера, будет включать до 1000 боевых танков Leopard 2 и до 2500 бронированных боевых машин GTK Boxer, сообщили источники. Танки производятся KDNS и Rheinmetall, а боевые машины - ARTEC, совместным предприятием KDNS и Rheinmetall.

По словам источников, общая стоимость заказа может составить до 25 млрд евро, однако они оговорили, что, поскольку переговоры о закупках все еще продолжаются, окончательная сумма может быть ниже.

Ожидается, что решения будут окончательно доработаны в ближайшие месяцы, а законодатели могут дать зеленый свет к концу года, сообщили источники.

Германия вооружается пред лицом российской агрессии

Германия обязалась направить дополнительные бригады в рамках усилий по достижению новых целей НАТО по повышению потенциала, которые лидеры согласовали на саммите в Нидерландах в июне.

Независимо от боевых танков и бронированных боевых машин, Берлин получил первоначальное одобрение в начале этого года на покупку более 1000 бронированных модульных машин Patria у финского оборонного производителя с тем же названием. Patrias заменит стареющий парк бронированных боевых машин Fuchs Бундесвера, говорят источники

Компания из Хельсинки сотрудничает с KDNS и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) для создания Patria AMV, и, заказ может стоить до 2 млрд евро. Ожидается, что около 90% производства будет осуществляться в Германии.

Новый правоцентристский канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал превратить вооруженные силы страны в самые сильные в Европе, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России.

С помощью оппозиционных зеленых правящая коалиция в начале этого года отказалась от строгих ограничений на заимствования в оборонных расходах, чтобы разрешить беспрецедентные военные закупки.

Чтобы еще больше укрепить армию, министр обороны Борис Писториус заявил в июне, что Германии необходимо будет увеличить свои вооруженные силы на 60 тысяч солдат, или примерно на треть. Правительство надеется, что поможет новая инициатива добровольной военной службы, которая должна вступить в силу в 2026 году,

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