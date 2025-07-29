Германия хочет приобрести 8 500 бронемашин и бронетранспортеров, - Bloomberg

Германия планирует значительно усилить свои оборонные возможности. В частности, страна хочет заказать 8 500 бронемашин и бронетранспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации источников издания, 28 июля министр обороны Германии Борис Писториус рассказал депутатам о планах правительства сделать Бундесвер самой сильной армией в Европе.

Правительство Германии намерено 30 июля утвердить финансовый план, по которому оборонный бюджет страны вырастет более чем в два раза — до 162 миллиардов евро за четыре года.

Собеседники Bloomberg сообщили, что до конца года в парламент будут направлены более 60 заявок на закупку вооружений.

Самой крупной покупкой станет заказ 20 дополнительных истребителей Eurofighter на сумму около 3 миллиардов евро. Производством Eurofighter занимаются консорциум BAE Systems, Airbus и итальянская компания Leonardo.

Также Берлин планирует приобрести до 5000 бронемашин Boxer в различных вариантах у производителей KNDS и Rheinmetall.

Кроме того, страна намерена закупить не менее 3500 бронемашин Patria AMV у финской компании Patria. Они заменят устаревшие бронетранспортеры Fuchs.

Министерство обороны также рассматривает покупку нескольких сотен танков Leopard 2 у KNDS и Rheinmetall.

В дополнение разрабатывается стратегия по беспилотникам, которая предусматривает заказы на миллиарды евро у немецких производителей, таких как Helsing и Quantum Systems.