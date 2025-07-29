ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Германия хочет приобрести 8 500 бронемашин и бронетранспортеров, - Bloomberg

Вторник 29 июля 2025 23:14
UA EN RU
Германия хочет приобрести 8 500 бронемашин и бронетранспортеров, - Bloomberg Иллюстративное фото: Германия может заказать бронетранспортеры Patria (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия планирует значительно усилить свои оборонные возможности. В частности, страна хочет заказать 8 500 бронемашин и бронетранспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников издания, 28 июля министр обороны Германии Борис Писториус рассказал депутатам о планах правительства сделать Бундесвер самой сильной армией в Европе.

Правительство Германии намерено 30 июля утвердить финансовый план, по которому оборонный бюджет страны вырастет более чем в два раза — до 162 миллиардов евро за четыре года.

Собеседники Bloomberg сообщили, что до конца года в парламент будут направлены более 60 заявок на закупку вооружений.

Самой крупной покупкой станет заказ 20 дополнительных истребителей Eurofighter на сумму около 3 миллиардов евро. Производством Eurofighter занимаются консорциум BAE Systems, Airbus и итальянская компания Leonardo.

Также Берлин планирует приобрести до 5000 бронемашин Boxer в различных вариантах у производителей KNDS и Rheinmetall.

Кроме того, страна намерена закупить не менее 3500 бронемашин Patria AMV у финской компании Patria. Они заменят устаревшие бронетранспортеры Fuchs.

Министерство обороны также рассматривает покупку нескольких сотен танков Leopard 2 у KNDS и Rheinmetall.

В дополнение разрабатывается стратегия по беспилотникам, которая предусматривает заказы на миллиарды евро у немецких производителей, таких как Helsing и Quantum Systems.

Планы Германии

Напомним, только неделю назад кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца одобрил законопроект, которым предусматривается снятие ряда ограничений, чтобы ускорить военные закупки.

При этом 29 июля стало известно, что немецкие специалисты разрабатывают дальнобойные дроны, которые могут поражать цели глубоко в тылу врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная техника
Новости
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку