Германия запросила ракеты ПВО на 3,5 млрд долларов: США одобрили потенциальную сделку

Администрация Трампа одобрила возможную продажу ракет ПВО на 3,5 млрд долларов для Германии, которая работает над наращиванием своего военного потенциала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно заявлению Агенства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA), Берлин запросил у Вашингтона закупку:

173 ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I и 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, обе произведенные компаний RTX;

также страна запросила сопутствующее оборудование.

"Эта продажа поможет Германии реагировать на "текущие и будущие угрозы путем предоставления интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, которые можно будет развернуть с помощью ее будущих надводных боевых самолетов класса F127, оснащенных системой орудия Aegis", - сказано в заявлении DSCA.

Там добавили, что данная закупка улучшит также способность страны действовать совместно с вооруженными силами США и другими союзниками.

При этом Bloomberg отмечает, что правительству Германии и подрядчикам оборонного сектора, которые производят эти системы - еще предстоит согласовать условия контракта. Кроме того, Конгресс США может заблокировать продажу.

Издание добавило, что чиновники США подталкивают членов НАТО взять на себя большую ответственность за оборону континентах включая поставки орудия Украине.

Ранее в октябре глава Пентагона Пит Хегсет сказал союзникам в Брюсселе, что сильная Европа должна сдержать Россию от дальнейшей агрессии.

Сами страны-союзники США согласились в июне увеличить свои расходы на оборону до 5% в целом, включая 3,5% на "жесткую оборону".