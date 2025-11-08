ua en ru
Два десятка боевых вертолетов и не только: Германия потратит 3,7 млрд долларов на оборону

Суббота 08 ноября 2025 22:33
Два десятка боевых вертолетов и не только: Германия потратит 3,7 млрд долларов на оборону Фото: стоимость контракта по вертолетам составит примерно 1 млрд евро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Германия намерена усилить свою военную мощь. Для этого могут потратить 3,7 млрд долларов, и среди закупок будут боевые вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно правительственному документу, парламент ФРГ намерен одобрить закупки оборонного оборудование на суму более 3 млрд евро (3,7 млрд долларов). Утвердить решение планируют уже в среду на закрытом заседании.

В документе указано, что в рамках масштабного наращивания военной мощи страна собирается приобрести 20 боевых вертолетов у компании Airbus. Стоимость контракта составляет около 1 млрд евро.

Помимо этого, список оборонных сделок включает поставку 100 000 приборов ночного видения от Hensoldt AG и Theon International, а стоимость контракта тоже составляет примерно 1 млрд евро.

Кроме того, Минобороны Германии добивается одобрения закупки дополнительных зенитных управляемых ракет IRIS-T SLM на сумму 1,2 млрд еврр.

Bloomberg отмечает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, правящая коалиция канцлера Фридрих Мерца начала масштабную модернизацию вооруженных сил Германии. На укрепление обороноспособности было направлено сотни млрд евро.

В частности, в октябре нижняя палата (Бундестаг) одобрила 18 оборонных сделок на более чем 14 млрд евро. Как ожидается, до конца 2025 года будут согласованы еще десятки крупным покупок.

