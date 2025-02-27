Минкульт ответил на предложение заблокировать песни на русском языке на стримингах: детали

В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций отреагировали на одну из электронных петиций к чиновникам. Речь идет о предложении заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост языкового активиста Александра Леоненко в Instagram.

Реакция чиновников на петицию

"Получил официальный ответ от Кабинета министров Украины относительно моей петиции с требованием заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине, которая за три дня набрала более 28 тысяч подписей граждан", - сообщил Леоненко в своей публикации.

Он уточнил, что правительство переслало петицию на рассмотрение в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Поскольку этот орган имеет полномочия вести переговоры с иностранными компаниями (стриминговыми платформами) и заключить с ними договор о блокировании российского музыкального контента на территории Украины", - объяснил автор инициативы.

Кроме того, он опубликовал письмо от департамента информационной политики и безопасности Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, которое получил в ответ на петицию.

Ответ министерства на электронную петицию (скриншот: instagram.com/oleksandr_leonenko)

В документе отмечается, что:

Минкульт рассмотрел электронную петицию "в пределах компетенции";

правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа и основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере определяет закон "О медиа";

вести переговоры с уполномоченными представителями провайдеров платформ совместного доступа к информации, аудиовизуальных медиа-сервисов на заказ (не подпадающих под юрисдикцию Украины), а также подписывать с ними договоры или меморандумы, имеет право Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания;

указанное обращение (петицию) направили "по принадлежности" - для рассмотрения и предоставления ответа автору обращения в определенный законодательством срок.

"Прошу всех журналистов написать информационные материалы, статьи об этом ответе. Всех остальных прошу отмечать под этим сообщением наших журналистов с просьбой написать материал, а также наших артистов. Держим вместе руку на пульсе, верим в положительное решение ситуации", - подытожил Леоненко.

Пост Леоненко (скриншот: instagram.com/oleksandr_leonenko)