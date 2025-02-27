Минкульт ответил на предложение заблокировать песни на русском языке на стримингах: детали
В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций отреагировали на одну из электронных петиций к чиновникам. Речь идет о предложении заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост языкового активиста Александра Леоненко в Instagram.
Реакция чиновников на петицию
"Получил официальный ответ от Кабинета министров Украины относительно моей петиции с требованием заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине, которая за три дня набрала более 28 тысяч подписей граждан", - сообщил Леоненко в своей публикации.
Он уточнил, что правительство переслало петицию на рассмотрение в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Поскольку этот орган имеет полномочия вести переговоры с иностранными компаниями (стриминговыми платформами) и заключить с ними договор о блокировании российского музыкального контента на территории Украины", - объяснил автор инициативы.
Кроме того, он опубликовал письмо от департамента информационной политики и безопасности Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, которое получил в ответ на петицию.
Ответ министерства на электронную петицию (скриншот: instagram.com/oleksandr_leonenko)
В документе отмечается, что:
- Минкульт рассмотрел электронную петицию "в пределах компетенции";
- правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа и основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере определяет закон "О медиа";
- вести переговоры с уполномоченными представителями провайдеров платформ совместного доступа к информации, аудиовизуальных медиа-сервисов на заказ (не подпадающих под юрисдикцию Украины), а также подписывать с ними договоры или меморандумы, имеет право Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
- указанное обращение (петицию) направили "по принадлежности" - для рассмотрения и предоставления ответа автору обращения в определенный законодательством срок.
"Прошу всех журналистов написать информационные материалы, статьи об этом ответе. Всех остальных прошу отмечать под этим сообщением наших журналистов с просьбой написать материал, а также наших артистов. Держим вместе руку на пульсе, верим в положительное решение ситуации", - подытожил Леоненко.
Пост Леоненко (скриншот: instagram.com/oleksandr_leonenko)
Напомним, 17 февраля на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение Александра Леоненко заблокировать на стриминговых платформах в Украине (Apple Music, Spotify и др.) песни на русском языке - независимо от национальности исполнителя.
Автор петиции отметил, что для реализации такого запрета необходимо ввести соответствующие законодательные инициативы, а также предложил чиновникам "провести информационные кампании, популяризирующие украинскую музыку и культуру, с целью поддержки национальной идентичности".
Кроме того, Леоненко привел исчерпывающее обоснование своих предложений и аргументы, "которые могут подтвердить возможность КМУ повлиять на ситуацию с русскоязычной музыкой на стриминговых платформах".
К такой инициативе практически сразу присоединилось немало граждан. Уже на третий день (днем 20 февраля), под петицией было собрано почти 28 тысяч подписей (из 25 тысяч необходимых).
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