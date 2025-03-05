Шмыгаль ответил на предложение заблокировать песни на русском языке на стримингах: что известно

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на электронную петицию с предложением заблокировать на стриминговых платформах в Украине песни на русском языке. Он сообщил, в частности, что профильным министерствам поручили "дополнительно проработать указанный вопрос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию .

О чем именно говорится в ответе Шмыгаля на электронную петицию

В ответе Шмыгаля отмечается, что Кабмин рассмотрел электронную петицию №41/007827-25еп "Заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине" от 17 февраля 2025 года в соответствии:

со статьей 40 Конституции Украины;

со статьей 23-1 закона "Об обращениях граждан";

с Порядком рассмотрения электронной петиции, адресованной Кабинету министров Украины.

Уточняется, что правительство Украины "осуществляет исполнительную власть непосредственно и через министерства, другие центральные органы исполнительной власти", которые обеспечивают:

проведение государственной политики в соответствующих сферах общественной и государственной жизни;

выполнение Конституции и законов Украины, актов президента Украины;

соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Отмечается, что "на сегодня в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку".

В то же время сообщается, что "с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость совершенствования нормативной и законодательной базы, в частности путем введения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и т.д.".

Шмыгаль объяснил, что с этой целью в государствах-членах Европейского Союза вступили в силу акты:

о цифровых услугах (Digital Services Act - DSA);

о цифровых рынках (Digital Markets Act - DMA).

"Указанные законодательные акты направлены на уменьшение возможных системных рисков и угроз демократическим процессам в государствах-членах ЕС, обеспечение прав граждан и свободы слова", - говорится в ответе чиновника.

В документе отмечается также, что "DSA платформы, которые не относятся к очень большим онлайн-платформам (Very Large Online Platforms - VLOPs) и очень большим онлайн-поисковым системам (Very Large Online Search Engines - VLOSEs), контролируются на национальном уровне координаторами цифровых услуг (Digital Service Coordinators - DSCs), в отличие от VLOPs и VLOSEs, которые контролируются непосредственно Европейской Комиссией".

"В связи с этим Украина заинтересована в гармонизации отечественного законодательства с нормами законодательства ЕС, в частности в сфере цифрового развития. Поэтому центральные органы исполнительной власти работают над принятием украинских аналогов Актов ЕС DSA и DMA, положения которых должны быть имплементированы в национальное законодательство", - рассказал Шмыгаль.

В завершение сообщается, что "учитывая общественный интерес к вопросу, поднятому в петиции", Министерству культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) - вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции - было поручено "дополнительно проработать указанный вопрос и о результатах Вас проинформировать".

Ответ премьер-министра на петицию (документ: petition.kmu.gov.ua)