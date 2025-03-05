Шмыгаль ответил на предложение заблокировать песни на русском языке на стримингах: что известно
Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на электронную петицию с предложением заблокировать на стриминговых платформах в Украине песни на русском языке. Он сообщил, в частности, что профильным министерствам поручили "дополнительно проработать указанный вопрос".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.
О чем именно говорится в ответе Шмыгаля на электронную петицию
В ответе Шмыгаля отмечается, что Кабмин рассмотрел электронную петицию №41/007827-25еп "Заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине" от 17 февраля 2025 года в соответствии:
- со статьей 40 Конституции Украины;
- со статьей 23-1 закона "Об обращениях граждан";
- с Порядком рассмотрения электронной петиции, адресованной Кабинету министров Украины.
Уточняется, что правительство Украины "осуществляет исполнительную власть непосредственно и через министерства, другие центральные органы исполнительной власти", которые обеспечивают:
- проведение государственной политики в соответствующих сферах общественной и государственной жизни;
- выполнение Конституции и законов Украины, актов президента Украины;
- соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Отмечается, что "на сегодня в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку".
В то же время сообщается, что "с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость совершенствования нормативной и законодательной базы, в частности путем введения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и т.д.".
Шмыгаль объяснил, что с этой целью в государствах-членах Европейского Союза вступили в силу акты:
- о цифровых услугах (Digital Services Act - DSA);
- о цифровых рынках (Digital Markets Act - DMA).
"Указанные законодательные акты направлены на уменьшение возможных системных рисков и угроз демократическим процессам в государствах-членах ЕС, обеспечение прав граждан и свободы слова", - говорится в ответе чиновника.
В документе отмечается также, что "DSA платформы, которые не относятся к очень большим онлайн-платформам (Very Large Online Platforms - VLOPs) и очень большим онлайн-поисковым системам (Very Large Online Search Engines - VLOSEs), контролируются на национальном уровне координаторами цифровых услуг (Digital Service Coordinators - DSCs), в отличие от VLOPs и VLOSEs, которые контролируются непосредственно Европейской Комиссией".
"В связи с этим Украина заинтересована в гармонизации отечественного законодательства с нормами законодательства ЕС, в частности в сфере цифрового развития. Поэтому центральные органы исполнительной власти работают над принятием украинских аналогов Актов ЕС DSA и DMA, положения которых должны быть имплементированы в национальное законодательство", - рассказал Шмыгаль.
В завершение сообщается, что "учитывая общественный интерес к вопросу, поднятому в петиции", Министерству культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) - вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции - было поручено "дополнительно проработать указанный вопрос и о результатах Вас проинформировать".
Ответ премьер-министра на петицию (документ: petition.kmu.gov.ua)
Напомним, 17 февраля на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение языкового активиста Александра Леоненко заблокировать на стриминговых платформах в Украине (Apple Music, Spotify и др.) песни на русском языке - независимо от национальности исполнителя.
Автор петиции отметил, что для реализации такого запрета необходимо ввести соответствующие законодательные инициативы, а также предложил чиновникам "провести информационные кампании, популяризирующие украинскую музыку и культуру, с целью поддержки национальной идентичности".
Кроме того, Леоненко привел исчерпывающее обоснование своих предложений и аргументы, "которые могут подтвердить возможность КМУ повлиять на ситуацию с русскоязычной музыкой на стриминговых платформах".
К такой инициативе практически сразу присоединилось немало граждан. Уже на третий день (днем 20 февраля), под петицией было собрано почти 28 тысяч подписей (из 25 тысяч необходимых).
Позже на предложение заблокировать песни на русском языке на стримингах ответили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций. Тем временем петиция была переслана на рассмотрение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
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