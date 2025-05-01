Включил русскую музыку - получи штраф: кого и за что наказывают в Украине

Во время войны даже повседневные привычки могут иметь общественное значение. Выбор музыки - один из таких примеров.

Юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Карина Гринчик в комментарии РБК-Украина рассказала, что прослушивание российских исполнителей в условиях военной агрессии России против Украины становится не только вопросом вкуса, но и моральной ответственности.

Закон запрещает публичное исполнение музыки исполнителей из РФ

С 7 октября 2022 года в Украине действует закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора". Он запрещает публичное исполнение, демонстрацию и трансляцию фонограмм и клипов, созданных артистами с гражданством РФ.

В то же время в публичном пространстве активно формируются "черные" и "белые" списки исполнителей: в первые автоматически попадают все граждане государства-агрессора, а в "белые" могут попасть только те, кто письменно поддержал Украину.

Закон стимулирует развитие национального музыкального продукта - увеличены квоты на украинские песни в радиоэфире и уменьшено присутствие российского контента в медиа.

Наказывают ли за российскую музыку

Несмотря на это, за сам факт прослушивания русской музыки в частном порядке ответственность не предусмотрена. А вот за ее публичное воспроизведение в кафе, магазинах или других заведениях - предусмотрен штраф 70 гривен (ст. 155 КУоАП). Однако ответственность несет заведение, а не слушатель.

В 2023 году зарегистрирован законопроект №9547, который предлагает повысить штрафы - до 8 500 гривен за первое нарушение, и до 25 500 гривен - за повторное. Но его до сих пор не рассмотрели в сессионном зале.

Агрессивное поведение - уже основание для протокола

Впрочем, слушать российское в публичном пространстве рискованно не только с моральной точки зрения. Если лицо находится в состоянии опьянения, ведет себя агрессивно или нарушает общественный порядок, полиция может привлечь его к ответственности. Так было летом 2023-го во Львове, где составили протокол на парня, который нецензурно обругал депутата после замечания о музыке.

В Киеве на Подоле группу юношей, которые громко слушали русское после обстрела Сум, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и употребление алкоголя. Их родителей оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей.

Еще один случай - на Виноградаре 24 апреля 2025 года, когда объявили День траура после атаки РФ. Женщина в нетрезвом состоянии танцевала на балконе под громкую российскую музыку - ее привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Что делать, если стали свидетелем

Карина Гринчик советует не вступать в конфликт, а сразу обращаться в милицию. Общественная активность и бдительность в подобных ситуациях - это временный, но эффективный инструмент реагирования, пока государство не установит четкие нормы ответственности за продвижение культуры страны-агрессора.