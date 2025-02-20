В Украине предлагают заблокировать песни на русском языке на стримингах: детали
В понедельник, 17 февраля, на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение заблокировать на стриминговых платформах в Украине песни на русском языке. К инициативе уже присоединилось немало граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.
Что предлагает автор петиции и чем объясняет такую инициативу
Автор петиции - Александр Иванович Леоненко - обращается к членам Кабинета министров Украины "с требованием о запрете песен на русском языке на стриминговых платформах" (таких как Apple Music, Spotify и других) - независимо от национальности исполнителя.
В обоснование такого требования автор упоминает о ряде ключевых, по его мнению, аспектов:
- защита информационного пространства и национальной безопасности в условиях полномасштабной войны со страной-агрессором: "русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, которые вредят украинской идентичности и формируют негативное отношение к нашему государству";
- содействие финансовой поддержке страны-агрессора путем прослушивания песен: "деньги, которые получают российские исполнители за прослушивание их музыки, идут в бюджет РФ, а часть из них используется на финансирование военных действий, в том числе на ракеты, которые убивают украинцев";
- пропаганда и дезинформация: "песни на русском языке, даже если их исполняют украинские или европейские артисты, могут содержать элементы российской пропаганды или нести в себе контекст, который противоречит ценностям независимости Украины";
- содействие популяризации украинской музыки: "запрет на русскоязычную музыку будет способствовать развитию и популяризации украинской музыки; граждане Украины имеют право на доступ к культурным продуктам, которые поддерживают их идентичность и национальные ценности";
- защита молодежи от негативного влияния и формирование у молодого поколения культурных ценностей: "в современном мире, где молодежь активно потребляет музыку через стриминговые платформы, важно формировать у них правильные культурные ценности";
- иноязычная музыка и свобода выбора: "запрет на песни на русском языке не ограничит свободу выбора граждан, поскольку украинцы смогут наслаждаться большим количеством музыки, выполненной на других языках; это также откроет новые возможности для популяризации музыки других народов".
Кроме того, в петиции указываются аргументы, "которые могут подтвердить возможность КМУ повлиять на ситуацию с русскоязычной музыкой на стриминговых платформах":
- законодательное регулирование: "Кабинет министров имеет полномочия инициировать изменения в законодательство, которое может регулировать деятельность иностранных компаний, работающих в Украине (например, можно ввести требования к стриминговым платформам, которые действуют на территории Украины, относительно контента, который предлагается)";
- лицензирование контента: "правительство может повлиять на правила лицензирования контента на стриминговых платформах, обязав их не предоставлять доступ к русскоязычной музыке (это можно сделать через соответствующие регуляторные органы, контролирующие сферу медиа и коммуникаций)".
Подводя итог, автор петиции призывает чиновников (от имени граждан Украины):
- заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и других - независимо от национальности исполнителя;
- ввести соответствующие законодательные инициативы - для реализации такого запрета;
- провести информационные кампании, популяризирующие украинскую музыку и культуру, с целью поддержки национальной идентичности.
"Спасибо за внимание к нашей петиции и надеемся на вашу поддержку в деле защиты украинской культуры и информационного пространства", - подытоживается в документе.
Петиция к КМУ №41/007827-25еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
Отметим, что по состоянию на 15:10 четверга, 20 февраля, под петицией собрано 27 952 подписи (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 86 дней.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцев за русскую музыку предлагают штрафовать по-новому.
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