В Украине предлагают заблокировать песни на русском языке на стримингах: детали

В понедельник, 17 февраля, на портале электронных петиций к Кабинету министров появилось предложение заблокировать на стриминговых платформах в Украине песни на русском языке. К инициативе уже присоединилось немало граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию .

Что предлагает автор петиции и чем объясняет такую инициативу

Автор петиции - Александр Иванович Леоненко - обращается к членам Кабинета министров Украины "с требованием о запрете песен на русском языке на стриминговых платформах" (таких как Apple Music, Spotify и других) - независимо от национальности исполнителя.

В обоснование такого требования автор упоминает о ряде ключевых, по его мнению, аспектов:

защита информационного пространства и национальной безопасности в условиях полномасштабной войны со страной-агрессором : "русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, которые вредят украинской идентичности и формируют негативное отношение к нашему государству";

: "русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, которые вредят украинской идентичности и формируют негативное отношение к нашему государству"; содействие финансовой поддержке страны-агрессора путем прослушивания песен : "деньги, которые получают российские исполнители за прослушивание их музыки, идут в бюджет РФ, а часть из них используется на финансирование военных действий, в том числе на ракеты, которые убивают украинцев";

: "деньги, которые получают российские исполнители за прослушивание их музыки, идут в бюджет РФ, а часть из них используется на финансирование военных действий, в том числе на ракеты, которые убивают украинцев"; пропаганда и дезинформация : "песни на русском языке, даже если их исполняют украинские или европейские артисты, могут содержать элементы российской пропаганды или нести в себе контекст, который противоречит ценностям независимости Украины";

: "песни на русском языке, даже если их исполняют украинские или европейские артисты, могут содержать элементы российской пропаганды или нести в себе контекст, который противоречит ценностям независимости Украины"; содействие популяризации украинской музыки : "запрет на русскоязычную музыку будет способствовать развитию и популяризации украинской музыки; граждане Украины имеют право на доступ к культурным продуктам, которые поддерживают их идентичность и национальные ценности";

: "запрет на русскоязычную музыку будет способствовать развитию и популяризации украинской музыки; граждане Украины имеют право на доступ к культурным продуктам, которые поддерживают их идентичность и национальные ценности"; защита молодежи от негативного влияния и формирование у молодого поколения культурных ценностей : "в современном мире, где молодежь активно потребляет музыку через стриминговые платформы, важно формировать у них правильные культурные ценности";

: "в современном мире, где молодежь активно потребляет музыку через стриминговые платформы, важно формировать у них правильные культурные ценности"; иноязычная музыка и свобода выбора: "запрет на песни на русском языке не ограничит свободу выбора граждан, поскольку украинцы смогут наслаждаться большим количеством музыки, выполненной на других языках; это также откроет новые возможности для популяризации музыки других народов".

Кроме того, в петиции указываются аргументы, "которые могут подтвердить возможность КМУ повлиять на ситуацию с русскоязычной музыкой на стриминговых платформах":

законодательное регулирование : "Кабинет министров имеет полномочия инициировать изменения в законодательство, которое может регулировать деятельность иностранных компаний, работающих в Украине (например, можно ввести требования к стриминговым платформам, которые действуют на территории Украины, относительно контента, который предлагается)";

: "Кабинет министров имеет полномочия инициировать изменения в законодательство, которое может регулировать деятельность иностранных компаний, работающих в Украине (например, можно ввести требования к стриминговым платформам, которые действуют на территории Украины, относительно контента, который предлагается)"; лицензирование контента: "правительство может повлиять на правила лицензирования контента на стриминговых платформах, обязав их не предоставлять доступ к русскоязычной музыке (это можно сделать через соответствующие регуляторные органы, контролирующие сферу медиа и коммуникаций)".

Подводя итог, автор петиции призывает чиновников (от имени граждан Украины):

заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и других - независимо от национальности исполнителя;

ввести соответствующие законодательные инициативы - для реализации такого запрета;

провести информационные кампании, популяризирующие украинскую музыку и культуру, с целью поддержки национальной идентичности.

"Спасибо за внимание к нашей петиции и надеемся на вашу поддержку в деле защиты украинской культуры и информационного пространства", - подытоживается в документе.

Петиция к КМУ №41/007827-25еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Отметим, что по состоянию на 15:10 четверга, 20 февраля, под петицией собрано 27 952 подписи (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 86 дней.