Bloomberg: Дания укрепляет армию и закупает новые истребили F-35

Дания значительно укрепляет свой оборонный потенциал, инвестируя миллиарды долларов в арктическое направление и обновление вооружений. Новые меры отражают глобальную борьбу за влияние в Арктике и подготовку к потенциальным кризисам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Bloomberg .

Дания направит 8,5 млрд долларов на усиление оборонной инфраструктуры. План включает закупку 16 истребителей F-35, два арктических патрульных корабля, морской патрульный самолет, новые беспилотники и подводный кабель в Северной Атлантике. Также будет построена штаб-квартира Объединённого арктического командования в Нууке, а в Гренландии создадут отдельное военное подразделение.

Присутствие в Гренландии как приоритет

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил необходимость усиления присутствия для обеспечения суверенитета, проведения учений и эффективного наблюдения. По его словам, ситуация в северной части Королевства, особенно в Гренландии, стала более сложной за последние годы.

Геополитическая конкуренция за Арктику

Меры принимаются на фоне активизации интереса к Арктике, где Россия наращивает военное присутствие, а президент США Дональд Трамп стремится контролировать Гренландию. Таяние льдов открывает новые маршруты судоходства и доступ к полезным ископаемым, превращая регион в центр глобальной конкуренции. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал ЕС укреплять сотрудничество для защиты цифровой инфраструктуры.

Укрепление боевых возможностей Дании

На закупку новых истребителей Lockheed Martin выделено 4,5 млрд долларов. Общий парк F-35 достигнет 43 единиц, что существенно повышает боевую мощь и вклад Дании в НАТО, отметил начальник Генштаба.

Помощь Украине

Дания лидирует среди европейских стран по объему помощи Украине, уступая лишь Германии и Великобритании. По сравнению с Францией, которая выделила 7,56 млрд евро, Дания с меньшей экономикой предоставила 10,1 млрд евро, демонстрируя значительную поддержку.