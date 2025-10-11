ua en ru
Bloomberg: Дания укрепляет армию и закупает новые истребили F-35

Дания, Суббота 11 октября 2025 07:20
Bloomberg: Дания укрепляет армию и закупает новые истребили F-35 Иллюстративное фото: Дания усиливает оборону и покупает новые F-35 (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Дания значительно укрепляет свой оборонный потенциал, инвестируя миллиарды долларов в арктическое направление и обновление вооружений. Новые меры отражают глобальную борьбу за влияние в Арктике и подготовку к потенциальным кризисам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Bloomberg.

Дания направит 8,5 млрд долларов на усиление оборонной инфраструктуры. План включает закупку 16 истребителей F-35, два арктических патрульных корабля, морской патрульный самолет, новые беспилотники и подводный кабель в Северной Атлантике. Также будет построена штаб-квартира Объединённого арктического командования в Нууке, а в Гренландии создадут отдельное военное подразделение.

Присутствие в Гренландии как приоритет

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил необходимость усиления присутствия для обеспечения суверенитета, проведения учений и эффективного наблюдения. По его словам, ситуация в северной части Королевства, особенно в Гренландии, стала более сложной за последние годы.

Геополитическая конкуренция за Арктику

Меры принимаются на фоне активизации интереса к Арктике, где Россия наращивает военное присутствие, а президент США Дональд Трамп стремится контролировать Гренландию. Таяние льдов открывает новые маршруты судоходства и доступ к полезным ископаемым, превращая регион в центр глобальной конкуренции. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал ЕС укреплять сотрудничество для защиты цифровой инфраструктуры.

Укрепление боевых возможностей Дании

На закупку новых истребителей Lockheed Martin выделено 4,5 млрд долларов. Общий парк F-35 достигнет 43 единиц, что существенно повышает боевую мощь и вклад Дании в НАТО, отметил начальник Генштаба.

Помощь Украине

Дания лидирует среди европейских стран по объему помощи Украине, уступая лишь Германии и Великобритании. По сравнению с Францией, которая выделила 7,56 млрд евро, Дания с меньшей экономикой предоставила 10,1 млрд евро, демонстрируя значительную поддержку.

Напоминаем, что Копенгаген допускает, что президент США Дональд Трамп вновь может обратить внимание на Гренландию и возобновить идею ее присоединения к Соединённым Штатам. Такое предположение озвучила глава датского правительства во время выступления в парламенте, отметив, что интерес Вашингтона к стратегически важному острову может усилиться на фоне растущего внимания мировых держав к Арктике.

Отметим, что Дания намерена ужесточить контроль за проходом нефтяных танкеров через свои территориальные воды, чтобы ограничить деятельность так называемого "теневого флота" России, используемого Москвой для обхода западных санкций.

