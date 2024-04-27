После отказа властей в помощи. Словаки собрали уже почти 4 млн евро на снаряды для Украины

За 12 дней жители Словакии собрали уже около четырех миллионов евро. Деньги планируют передать на покупку снарядов для Украины.

По состоянию на 27 апреля собрано 3 883 879 евро, а к сбору в общей сложности присоединилось 60 552 человека.

Организаторы сбора ранее заявили, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство не согласны с изменением внешней политики правительства после сентябрьских выборов.