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После отказа властей в помощи. Словаки собрали уже почти 4 млн евро на снаряды для Украины

Фото: словаки собрали уже почти 4 млн евро (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После того, как власти Словакии отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева, жители решили найти средства самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт инициативы.

За 12 дней жители Словакии собрали уже около четырех миллионов евро. Деньги планируют передать на покупку снарядов для Украины.

По состоянию на 27 апреля собрано 3 883 879 евро, а к сбору в общей сложности присоединилось 60 552 человека.

Организаторы сбора ранее заявили, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство не согласны с изменением внешней политики правительства после сентябрьских выборов.

Словакия отказалась от помощи Украине

РБК-Украина сообщало, что в прошлом году в Словакии прошли парламентские выборы. Премьер-министром стал Роберт Фиццо. Он известен своей пророссийской позицией и активно выступает против передачи Украине оружия.

После того, как Фицо возглавило правительство, Словакия перестала передавать Украине военную помощь. Однако 11 апреля Фицо анонсировал большую помощь Украине в разминировании.

Инициатива Чехии по закупке снарядов

В начале года президент Чехии Петр Павел заявил, что обнаружил большое количество снарядов за пределами ЕС.

Мы сообщали, что союзники Украины выделили практически все необходимые средства для закупки артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

В конце марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что благодаря инициативе Чехии в ближайшее время в Украину будет отправлено большое количество боеприпасов.

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