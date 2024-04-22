Словаки за шесть дней собрали более 3 млн евро на боеприпасы для Украины

Граждане Словакии добровольно пожертвовали более 3 миллионов евро на чешскую инициативу, в рамках которой для украинских военных покупают снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сбора средств .

Сбор открыли только во вторник, 16 апреля. По состоянию на сейчас собрано 3 098 574 млн евро. Всего деньги пожертвовали 50 162 человека.

На сайте организаторы сбора средств отмечают, что правительство Словакии отказалось от участия в чешской инициативе насчет боеприпасов для Украины.

"Будет очень жаль, если так и останется. Мы не хотим мириться с отказом в помощи соседу, охваченному войной. Давайте покажем, что не только они принимают такое решение. Мы убеждены, что позиция правительства не отражает мнения большинства граждан. Мы уверены, что мы, народ Словакии, хотим и можем помочь", - подчеркнули организаторы.

Они пообещали помочь Украине, несмотря на "пророссийское правительство Словакии".