Після відмови влади в допомозі. Словаки зібрали вже майже 4 млн євро на снаряди для України

Словаччина відмовилась від допомоги Україні

РБК-Україна повідомляло, що минулого року у Словаччині відбулися парламентські вибори. Прем'єр-міністром став Роберт Фіцо. Він відомий своєю проросійською позицією, та активно виступає проти передачі Україні зброї.

Після того, як Фіцо очолив уряд, Словаччина перестала передавати Україні військову допомогу. Однак, 11 квітня Фіцо анонсував велику допомогу Україні у розмінуванні.

Ініціатива Чехії в закупівлі снарядів

На початку року президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов велику кількість снарядів за межами ЄС.

Ми повідомляли, що союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що завдяки ініціативі Чехії найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів.

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