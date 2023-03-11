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После удара РФ в Киеве остаются без отопления еще 5% потребителей

Фото: В Киеве остаются без отопления еще 5% потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 11 марта, после удара РФ в Киеве остаются без отопления еще 5% потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.

"Аварийно-восстановительные работы в системе теплоснабжения продолжаются. Сейчас без тепла 5% потребителей города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной проблемой является поврежденная электросеть теплоснабжения.

"Работы продолжаются. По плану - сегодня должны возобновить теплоснабжение полностью. Водоснабжение работает в штатном режиме. Отключения по электричеству отсутствуют", - сказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Напомним, что в Киеве сегодня, 11 марта, планируют завершить ремонтные работы, которые проводились после ракетной атаки. В результате вражеских атак 8% потребителей все еще остаются без теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что 9 марта Россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом в частности оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе.

В результате атаки врага в столице был поврежден энергетический объект, также стало известно о трех пострадавших.

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