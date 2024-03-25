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После ударов ВСУ. Россияне в Крыму паникуют и спешно прячут склады с оружием, - партизаны

Крым, Понедельник 25 марта 2024 16:10
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После ударов ВСУ. Россияне в Крыму паникуют и спешно прячут склады с оружием, - партизаны Архивное фото: Россияне в Крыму паникуют и спешно прячут склады с оружием (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные в Крыму стали паниковать после ударов ВСУ по оккупированному полуострову. Захватчики начали спешно прятать свое вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

Партизаны отметили, что в последнее время они наблюдают массовое перемещение полевых артиллерийских складов.

"По нашей информации, прежде всего это связано с успешными ударами Сил обороны Украины по Севастополю и Гвардейскому", - говорится в заявлении.

Фото: Перемещение техники РФ (t.me/atesh_ru)

Оккупанты начали перебрасывать реактивные снаряды к РСЗО "Ураган". По информации от партизан, новый склад вооружений расположен в селе под Симферополем.

Недавние удары по оккупированному Крыму

23 марта во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.

В российских Telegram-каналах 24 марта появилась информация, что в Севастополе был поражен "хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров".

Позже в Генштабе ВСУ рассказали, что Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ - "Ямал" и "Азов" и центр связи.

Также серия взрывов прогремела в Крыму ночью 24 марта. Тогда сообщалось о пожаре на нефтебазе в Гвардейском.

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