Після ударів ЗСУ. Росіяни в Криму панікують і спішно ховають склади зі зброєю, - партизани
Російські військові в Криму стали панікувати після ударів ЗСУ по окупованому півострову. Загарбники почали спішно ховати своє озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".
Партизани зазначили, що останнім часом вони спостерігають масове переміщення польових артилерійських складів.
"За нашою інформацією, насамперед це пов'язано з успішними ударами Сил оборони України по Севастополю і Гвардійському", - йдеться в заяві.
Фото: Переміщення техніки РФ (t.me/atesh_ua)
Окупанти почали перекидати реактивні снаряди до РСЗВ "Ураган". За інформацією від партизанів, новий склад озброєнь розташований у селі під Сімферополем.
Нещодавні удари по окупованому Криму
23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.
У російських Telegram-каналах 24 березня з'явилася інформація, що в Севастополі був вражений "добре замаскований командний пункт, в якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів".
Пізніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів у Севастополі. Було знищено два десантні кораблі РФ - "Ямал" і "Азов" і центр зв'язку.
Також серія вибухів пролунала у Криму вночі 24 березня. Тоді повідомлялось про пожежу на нафтобазі у Гвардійському.
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