Зеленский назначил Драпатого на новую должность: будет заниматься фронтом на 100%

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский во время вечернего обращения.

"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100 процентов. Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - подчеркнул президент.

Напомним, незадолго до этого Драпатый рассказал о своем совещании с Зеленским Они говорили в том числе и об ударе РФ по полигону на Днепропетровщине.

"Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", - подчеркнул Драпатый.