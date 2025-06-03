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Зеленский назначил Драпатого на новую должность: будет заниматься фронтом на 100%

Вторник 03 июня 2025 21:14
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Зеленский назначил Драпатого на новую должность: будет заниматься фронтом на 100% Фото: Михаил Драпатый (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенных сил. Он будет заниматься фронтом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский во время вечернего обращения.

"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100 процентов. Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - подчеркнул президент.

Зеленский назначил Драпатого на новую должность: будет заниматься фронтом на 100%

Напомним, незадолго до этого Драпатый рассказал о своем совещании с Зеленским Они говорили в том числе и об ударе РФ по полигону на Днепропетровщине.

"Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", - подчеркнул Драпатый.

Атака на учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ

Напомним, в воскресенье 1 июня, российские военные ударили по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По последним данным, известно о 12 погибших и более 60 раненых. Впоследствии РБК-Украина сообщало, где именно расположен полигон.

А вот командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подал в отставку после российского удара по 239-му полигону.

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