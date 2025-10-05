RU

После ударов РФ на Львовщине загорелось газовое хранилище на Львовщине

Иллюстративное фото: после ударов РФ на Львовщине загорелось газовое хранилище (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 5 октября российская армия нанесла удар по Львову и области. В результате обстрела произошел пожар на газовом хранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, на территории Львова и области зафиксировано попадание по промышленным и энергетическим объектам. Повреждены склады, производственные помещения, гаражи, станция технического обслуживания и объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме этого на одном из газовых хранилищ Львовской области возник пожар.

Также ранее прокуратура сообщила, что в результате вражеского попадания в селе Лапаевка разрушен жилой дом, под завалами погибла семья из четырех человек, среди них - 15-летняя девочка.

Массированная атака на Украину

В ночь на субботу, 5 октября, Российская Федерация осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - около 04:30 по городу ударили дроны, а затем ракеты, запущенные из акватории Черного моря.

 

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов, среди которых были крылатые ракеты, "Шахеды" и "Кинжалы".

Подробнее обо всех последствиях комбинированной атаки РФ по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

