После ударов по энергетике: украинцам советуют заряжать гаджеты и иметь запасы

На фоне очередного массированного удара РФ по Украине, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук посоветовал каждому гражданину помнить о простых вещах, которые помогут быть готовыми к любым дальнейшим сценариям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию чиновника в Facebook.
"То, о чем говорил президент, что "РФ хочет создать хаос и осуществить психологическое давление на население через удары по энергетическим объектам", начало происходить", - сообщил Лукашук.
Он отметил, что "война на истощение на поле боя" стала теперь "войной на истощение против населения".
"РФ надеется, что тяжелая зима и лишение украинцев в это время тепла, света и воды сломает волю Украины и улучшит переговорные позиции России", - добавил чиновник.
В то же время он подчеркнул, что каждому украинцу важно помнить простые вещи:
В завершение глава областного совета напомнил, что перечень Пунктов несокрушимости можно найти в "Дії".
Напомним, в ночь на пятницу, 10 октября, РФ осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.
В КГГА добавили, что из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.
Под огнем оказались также Днепр и Запорожье. Там в результате обстрелов вспыхнули пожары. Есть пострадавшие среди мирного населения.
По предварительным данным, главной целью российской атаки были объекты энергетической инфраструктуры.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, это была "циничная и просчитанная атака" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет, направленная против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.
