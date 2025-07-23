Глава Еврокомиссии ждет от Украины разъяснений по скандальному закону о НАБУ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который урезает полномочия НАБУ и САП. Она хочет разъяснений.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает РБК-Украина.
Он отметил, что в Еврокомиссии очень обеспокоены принятием нового закона о НАБУ, поскольку это может значительно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных органов Украины.
Мерсье обратил внимание, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура считаются краеугольными камнями правового государства в Украине. Такие органы имеют решающее значение для внедрения реформ в Украине и должны оставаться независимыми.
"Президент Европейской комиссии связалась с президентом Зеленским по поводу этих последних событий. Президент фон дер Ляйен выразила серьезную озабоченность последствиями этих поправок и попросила украинское правительство дать объяснения", - рассказал спикер ЕК.
Он напомнил, что Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС должна в полной мере соответствовать стандартам соблюдения верховенства права и борьбы с коррупцией. Никаких компромиссов быть не может.
Закон о НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла скандальный закон № 12414, который существенно урезает полномочия НАБУ и САП.
Закон позволяет генеральному прокурору переопределять расследования, передавать дела и давать обязательные указания детективам НАБУ и прокурорам САП.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уже отметила, что принятие такого закона является серьезным шагом назад для Украины.
Также в ряде городов Украины прошли протесты против такого закона. Детальнее об инициативе - в материале РБК-Украина.
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