Глава Еврокомиссии ждет от Украины разъяснений по скандальному закону о НАБУ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который урезает полномочия НАБУ и САП. Она хочет разъяснений.

Он отметил, что в Еврокомиссии очень обеспокоены принятием нового закона о НАБУ, поскольку это может значительно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных органов Украины.

Мерсье обратил внимание, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура считаются краеугольными камнями правового государства в Украине. Такие органы имеют решающее значение для внедрения реформ в Украине и должны оставаться независимыми.

"Президент Европейской комиссии связалась с президентом Зеленским по поводу этих последних событий. Президент фон дер Ляйен выразила серьезную озабоченность последствиями этих поправок и попросила украинское правительство дать объяснения", - рассказал спикер ЕК.

Он напомнил, что Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС должна в полной мере соответствовать стандартам соблюдения верховенства права и борьбы с коррупцией. Никаких компромиссов быть не может.