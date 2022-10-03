После старта мобилизации из оккупированного Крыма уехало 10 тысяч украинцев

"Местные жители продолжают покидать территорию оккупированного Крыма, значительная часть среди них - крымские татары", - говорится в сообщении.

По предварительной информации Меджлиса, из оккупированного Крыма уехало около 10 тысяч наших граждан. Часть идет дальше в Россию, а часть за границу.

"Пророссийские активисты занимаются умышленными преследованиями наших граждан, спасающихся от преступной мобилизации", - добавили в представительстве.

Они передают информацию о таких людях так называемым "правоохранителям", которые усложняют процесс выезда из оккупации.

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