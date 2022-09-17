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У Криму чоловікам заборонили залишати півострів без дозволу "військкоматів"

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Крим, Субота 17 вересня 2022 15:28
У Криму чоловікам заборонили залишати півострів без дозволу "військкоматів" Фото: у Криму чоловікам заборонили залишати півострів без дозволу "військкоматів" (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму чоловікам заборонили залишати півострів з боку Керченського мосту з 19 вересня, якщо вони не отримають дозвіл від "військкоматів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "постійне представництво РК за президента РФ ".

Варто зауважити, що публікацію про заборону виїзду чоловіків з Криму було оприлюднено 14 вересня, але станом на 17 вересня її видалили. При цьому скріншот із записом було збережено.

У Криму чоловікам заборонили залишати півострів без дозволу &quot;військкоматів&quot;Скріншот публікації окупантів

"Починаючи з 19 вересня проїзд чоловіків Кримським мостом у бік материкової частини Росії здійснюватиметься виключно після отримання відповідного дозволу від "військового комісаріату". Ті, хто не встигне покинути територію Криму до 19.09.2022 року, мають звертатися за отриманням дозволу на виїзд до військкомату за місцем прописки. Чи дадуть вам дозволи чи відправлять у зону проведення "спеціальної військової операції", не знає ніхто", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти вже почали зводити блокпости на в'їзді на Керченський міст із боку півострова для виявлення "порушників". Тих, хто спробує залишити півострів без дозволу від військкомату, затримуватимуть та направлятимуть до "поліції" для проведення перевірки.

"Постійне представництво Республіки Крим за президента РФ звертається до всіх кримчан із закликом спланувати ваші поїздки, враховуючи вищезазначені факти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за даними Генштабу, росіяни на тлі великих втрат планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях.

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