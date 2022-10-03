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Після старту мобілізації з окупованого Криму виїхало 10 тисяч українців

Фото: Після старту мобілізації з окупованого Криму виїхало 10 тисяч громадян (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Місцеві мешканці окупованого Криму продовжують виїжджати з півострова. Причиною для цього стала часткова мобілізація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва президента України в АР Крим.

"Місцеві мешканці продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них - кримські татари", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян. Частина їде далі в Росію, а частина за кордон.

"Проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями наших громадян, які рятуються від злочинної мобілізації", - додали в представництві.

Вони передають інформацію про таких людей так званим "правоохоронцям", які ускладнюють процес виїзду з окупації.

Українцям в тимчасово окупованому Криму дали поради, як уникнути мобілізації в окупаційну армію та що робити у випадку отримання повістки і відправки на війну.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

В окупованому Криму чоловікам заборонили залишати півострів через Керченський міст з 19 вересня, якщо вони не отримають дозвіл від "військкоматів".

Крім того, раніше стало відомо, що за даними Генштабу, росіяни на тлі великих втрат планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях.

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