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Окупанти готують "мобілізацію" на окупованих територіях, - Генштаб

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Неділя 11 вересня 2022 07:59
Окупанти готують "мобілізацію" на окупованих територіях, - Генштаб Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росіяни на тлі великих втрат планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях, чоловікам заборонено залишати населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.

На тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в'їзд і виїзд з населених пунктів, введена комендантська година.

У Херсоні був обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження у разі їх наближення до переправ.

За добу ворог завдав 16 ракетних і 34 авіаудари. Постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускинське.

На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецьких дивізій 20 загальновійськової армії залишилися без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває в панічному настрої.

Відомо про численні санітарні втрати противника в зазначеному напрямку. У Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час, як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано більше сотні окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник стріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку - неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області;
  • на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова;
  • на Слов’янському напрямку - в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка;
  • на Краматорському напрямку - біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки;
  • на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку - поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки;
  • на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка;
  • на Запорізькому напрямку - біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки;
  • на Південнобузькому напрямку - в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря.

Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація завдала 23 удари. Знищено чотири ЗРК, уражено 4 опорні пункти та 15 місць скупчення живої сили і техніки противника. Крім того, наші підрозділи ППО знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БПЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Також уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них.

Нагадаємо, російський Генштаб заявив про "перекидання" окупантів з району Балаклії та Ізюму на інший напрямок. Таким чином російське командування вирішило приховати провал і втечу своїх військ з Харківської області.

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