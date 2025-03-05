ua en ru
Чт, 06 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

После жалобы в соцсетях. Воздушные силы отменили перевод авиаинженеров в другие войска

Среда 05 марта 2025 22:36
UA EN RU
После жалобы в соцсетях. Воздушные силы отменили перевод авиаинженеров в другие войска Иллюстративное фото: авиаинженеров хотели перевести в другие рода войск (facebook.com/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады планировали перевести в другие рода войск ВСУ. Такое решение отменили Воздушные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" в Facebook.

Как отметили в командовании, в соцсетях появилось видеообращение военнослужащих, на котором они заявили о переводе авиаинженеров в другие войска.

В Воздушном командовании подчеркнули, что там придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ.

"По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - добавили в командовании.

Перевод в пехоту важных специалистов

Напомним, еще в январе военнослужащие сообщали о том, что авиатехников и обслуживающий персонал самолетов массово переводят в пехоту.

После этого в Генштабе ВСУ опровергли такие слухи и заявили о том, что перевод важных специалистов в пехоту не планируется.

При этом в Воздушных силах пообещали не переводить в пехоту авиационных инженеров, военных из расчетов мобильных огневых групп и тех, кто проходил обучение на западной технике.

Также в Воздушных силах создали специальную комиссию для проверки таких сообщений о переводе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Воздушные силы Украины Война в Украине
NEWS
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
На следующей неделе должны быть первые результаты по встрече США и Украины , - Зеленский
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины