После жалобы в соцсетях. Воздушные силы отменили перевод авиаинженеров в другие войска

Специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады планировали перевести в другие рода войск ВСУ. Такое решение отменили Воздушные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Запад" в Facebook .

Как отметили в командовании, в соцсетях появилось видеообращение военнослужащих, на котором они заявили о переводе авиаинженеров в другие войска.

В Воздушном командовании подчеркнули, что там придерживаются решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ.

"По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации", - добавили в командовании.