Після скарги в соцмережах. Повітряні сили скасували переведення авіаінженерів в інші війська

Фахівців інженерно-авіаційної служби 204-ї бригади планували перевести до інших родів військ ЗСУ. Таке рішення скасували Повітряні сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" у Facebook .

Як зазначили в командуванні, у соцмережах з'явилося відеозвернення військовослужбовців, на якому вони заявили про переведення авіаінженерів в інші війська.

У Повітряному командуванні наголосили, що там дотримуються рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей до інших родів і видів ЗСУ.

"За цим фактом проводиться службова перевірка всіх обставин ситуації. Прийнято рішення скасувати вибуття військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації", - додали в командуванні.