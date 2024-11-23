Після санкцій США картки "Газпромбанку" не приймають навіть дружні до РФ країни

США днями включили російський "Газпромбанк" до підсанкційного списку. Наразі вже дев'ять країн припинили обслуговувати картки даного банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

Після введених санкцій дев'ять країн вже припинили обслуговувати картки "Газпромбанку". Зокрема від співпраці відмовились в:

Угорщині,

В'єтнамі,

Німеччині,

Казахстані,

Катарі,

Туреччині,

ОАЕ,

Таїланді.

Водночас стало відомо, що картки "Газпромбанку" також не працюють у Китаї. Наразі там не виходить зняти гроші в банкоматі ICBC.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, такі країни як Угорщина та Китай вважались дружніми до Росії.