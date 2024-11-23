ua en ru
Сб, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Після санкцій США картки "Газпромбанку" не приймають навіть дружні до РФ країни

Росія, Субота 23 листопада 2024 15:24
UA EN RU
Після санкцій США картки "Газпромбанку" не приймають навіть дружні до РФ країни Фото: Вже дев'ять країн припинили обслуговувати картки Газпромбанку (sputnik.by)
Автор: Каріна Левицька

США днями включили російський "Газпромбанк" до підсанкційного списку. Наразі вже дев'ять країн припинили обслуговувати картки даного банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Після введених санкцій дев'ять країн вже припинили обслуговувати картки "Газпромбанку". Зокрема від співпраці відмовились в:

  • Угорщині,
  • В'єтнамі,
  • Німеччині,
  • Казахстані,
  • Катарі,
  • Туреччині,
  • ОАЕ,
  • Таїланді.

Водночас стало відомо, що картки "Газпромбанку" також не працюють у Китаї. Наразі там не виходить зняти гроші в банкоматі ICBC.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, такі країни як Угорщина та Китай вважались дружніми до Росії.

Нагадаємо, що в четвер, 21 листопада, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли "Газпромбанк", "БКС-банк", "Центрокредит" та ще близько 40 установ.

Зокрема голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що пакет санкцій США проти Москви обрізав окупантам доступ до світових фінансів.

Натомість в Угорщині назвали "атакою на суверенітет" санкції США проти "Газпромбанку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Ще до масштабного вторгнення. Буданов розповів, як РФ готувалась до геноциду українців
Ще до масштабного вторгнення. Буданов розповів, як РФ готувалась до геноциду українців
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь