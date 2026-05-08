После лет жалоб: Google наконец решила проблему пользователей Pixel

Поисковая строка всегда была неизменным элементом интерфейса смартфонов Pixel, однако в следующей версии системы разработчики наконец сделают ее необязательной. Анализ кода бета-версии Android 17 подтверждает появление специального переключателя для управления этим элементом дизайна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tech Radar .

Android 17: адаптивность экрана

Инструмент поиска на главном экране смартфона занимает значительную часть дисплея, а это нравится далеко не всем пользователям.

Что внедряется:

Новые настройки. В коде системы обнаружены строки "customize search bar" и "show search bar at the bottom", что указывает на расширение функций персонализации.

Свобода выбора. Пользователи смогут убрать строку, если они используют другие браузеры или стремятся к минимализму в оформлении.

Ожидаемые анонсы. Детали относительно финальной версии этой функции могут появиться уже 12 мая во время следующего Android Show.

Майский патч: борьба с техническими дефектами

Актуальное обновление уже доступно для моделей, начиная от Pixel 7a и Pixel Tablet. Оно сосредоточено на исправлении ошибок, которые влияли на ежедневный комфорт эксплуатации смартфона.

Что улучшили:

Энергопитание. Устранена проблема замедления беспроводной зарядки, когда уровень энергии аккумулятора достигал отметки 75-80%.

Работа камеры. Приложение больше не будет зависать во время записи видео при активном использовании зума.

Дисплей и интерфейс. Исправлено мерцание белой точки в верхней части экрана и проблему "замораживания" клавиатуры в отдельных приложениях.

Обновление распространяется постепенно, поэтому на некоторых устройствах оно может появиться в течение ближайших недель.

Разработчики рекомендуют установку патча для повышения общей стабильности системы и исправления визуальных багов интерфейса.