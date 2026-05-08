ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Після років скарг: Google нарешті вирішила проблему користувачів Pixel

16:15 08.05.2026 Пт
2 хв
Android 17 може надати користувачам можливість приховати пошуковий рядок на головному екрані смартфона
aimg Ольга Завада
Після років скарг: Google нарешті вирішила проблему користувачів Pixel
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Пошуковий рядок завжди був незмінним елементом інтерфейсу смартфонів Pixel, проте у наступній версії системи розробники нарешті зроблять його необов'язковим. Аналіз коду бета-версії Android 17 підтверджує появу спеціального перемикача для керування цим елементом дизайну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tech Radar.

Більше цікавого: Максимум заряду та захисту: топ-10 найнадійніших смартфонів 2026 року

Android 17: адаптивність екрана

Інструмент пошуку на головному екрані смартфона займає значну частину дисплея, а це до вподоби далеко не всім користувачам.

Що впроваджується:

Нові налаштування. У коді системи виявлено рядки "customize search bar" та "show search bar at the bottom", що вказує на розширення функцій персоналізації.

Свобода вибору. Користувачі зможуть прибрати рядок, якщо вони використовують інші браузери або прагнуть мінімалізму в оформленні.

Очікувані анонси. Деталі щодо фінальної версії цієї функції можуть з'явитися вже 12 травня під час наступного Android Show.

Травневий патч: боротьба з технічними дефектами

Актуальне оновлення вже доступне для моделей, починаючи від Pixel 7a та Pixel Tablet. Воно зосереджене на виправленні помилок, які впливали на щоденний комфорт експлуатації смартфона.

Що покращили:

Енергоживлення. Усунено проблему уповільнення бездротової зарядки, коли рівень енергії акумулятора досягав позначки 75-80%.

Робота камери. Додаток більше не зависатиме під час запису відео при активному використанні зуму.

Дисплей та інтерфейс. Виправлено мерехтіння білої точки у верхній частині екрана та проблему "заморожування" клавіатури в окремих додатках.

Оновлення поширюється поступово, тому на деяких пристроях воно може з'явитися протягом найближчих тижнів.

Розробники рекомендують встановлення патчу для підвищення загальної стабільності системи та виправлення візуальних багів інтерфейсу.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Pixel
Новини
У Зеленського розповіли, який сигнал Фіцо повіз Путіну
У Зеленського розповіли, який сигнал Фіцо повіз Путіну
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту