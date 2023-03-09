Киев снова со светом, отопление планируют вернуть в течение суток

Ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света, однако в настоящее время электроснабжение в столице возобновлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegam.

"Электроснабжение потребителям Киева восстановлено в полном объеме", - сообщил Мэр Киева.

Он также добавил, что в настоящее время продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения. Кроме того, по его словам, коммунальщики в течение суток планируют в полном объеме восстановить тепло.

Кличко также сообщил, что в настоящее время 30% домов в столице остаются без отопления.

Напомним, сегодня Россия атаковала столицу ракетами и дронами. В частности, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Также есть попадание в Святошинском районе.

В результате российского обстрела в Киеве был поврежден энергетический объект.

В полиции сообщили, что из-за ракетных ударов пострадали трое жителей Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.