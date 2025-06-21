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Россияне атаковали Кременчуг ракетами и дронами: есть попадания на объектах энергетики

Кременчуг, Суббота 21 июня 2025 09:00
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Россияне атаковали Кременчуг ракетами и дронами: есть попадания на объектах энергетики Фото: россияне массированно атаковали Кременчуг 21 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 21 июня массированно атаковали Кременчуг Полтавской области ракетами и дронами. Зафиксированы попадания в энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута в Telegram.

"Враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО", - отметил он.

В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

По словам главы Полтавской ОВА, подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Из-за обстрела один человек получил травмы средней тяжести.

Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил, что в результате обстрелов пострадали и жилые кварталы города. Повреждены частные и многоквартирные дома - выбиты окна, есть разрушение оконных рам. Также зафиксированы повреждения легковых автомобилей.
Россияне атаковали Кременчуг ракетами и дронами: есть попадания на объектах энергетики
Фото: последствия удара по Кременчугу (t.me/vitalii_maletskyi)

Напомним, этой ночью в Кременчуге Полтавской области раздавались взрывы. Местные СМИ писали, что враг атаковал Кременчуг дронами, а также ракетами различных типов, в частности баллистикой.

По словам местных жителей, в городе за ночь прозвучали не менее 40 взрывов.

Удар по Кременчугу

На прошлой неделе, 15 июня, россияне тоже нанесли массированный удар по Кременчугу. Тогда местные СМИ назвали обстрел одной из крупнейших атак на Кременчуг за все время войны.

Глава Полтавской ОВА сообщал, что под удар РФ попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры в Кременчугской общине. Также повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередач.

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Кременчуг Полтавская область Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
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