После новых ударов РФ - сложная ситуация. Минэнерго призвало украинцев экономить свет

Российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Черниговской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
По данным ведомства, самой сложной остается ситуация на Черниговщине, где энергетики непрерывно работают над восстановлением электроснабжения потребителей. По состоянию на 8 октября в области действуют ограничения потребления электроэнергии.
"Осуществляется комплекс мероприятий для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы. Мы готовимся к зимнему сезону: проводим ремонтные и модернизационные работы, накапливаем запасы оборудования и усиливаем защиту ключевой инфраструктуры", - сообщили в Минэнерго.
В ведомстве подчеркнули, что все эти действия направлены на обеспечение украинцев надежными поставками электроэнергии и тепла.
Министерство также призвало граждан рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Ночью российские войска осуществили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине, Кривой Рог на Днепропетровщине и территория Одесской области.
Возле Нежина 12 "Шахедов" атаковали железнодорожную инфраструктуру, а в Прилуках - нефтебазу. По Кривому Рогу россияне запустили около 30 "Шахедов" и КАБы - там также повреждена энергетика.
Также в ДТЭК сообщили, что российские войска атаковали теплоэлектростанцию. В результате вражеского обстрела ранения получили двое энергетиков.
По данным Воздушных сил, враг запустил 183 ударных беспилотника, сбить удалось 154 вражеских дронов.