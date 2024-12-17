После инаугурации Трампа усилия для остановки войны в Украине активизируются, - Зеленский

Усилия, чтобы остановить войну России против Украины, будут активизированы в январе следующего года. Это произойдет после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.