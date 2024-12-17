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После инаугурации Трампа усилия для остановки войны в Украине активизируются, - Зеленский

Украина, Вторник 17 декабря 2024 19:10
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После инаугурации Трампа усилия для остановки войны в Украине активизируются, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Усилия, чтобы остановить войну России против Украины, будут активизированы в январе следующего года. Это произойдет после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

Во время встречи с польским премьером Дональдом Туском Зеленский заявил, что Украине нужен справедливый мир.

"После инаугурации президента Трампа, очевидно, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну. И нам всем в Европе нужна не просто пауза, не просто пауза в боевых действиях, не что-то временное или неопределенное", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что для этого Украине необходима сильная позиция всех партнеров.

"Нам нужен настоящий мир. Главное, что именно такой мир благодаря силе может быть обеспечен", - подытожил глава государства.

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня прибыл с визитом во Львов. Во время своей речи он призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины.

А также Туск сообщил, что Польша предоставит Украине новый пакет помощи.

Также, что ранее сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, когда начнутся "реальные переговоры" о мире с Россией.

Заметим, что Зеленский вспоминает об инаугурации Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Именно в этот день новоизбранные президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу и вступят в свои полномочия.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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