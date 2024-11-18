Инаугурация Трампа: Когда и как она произойдет

Дональд Трамп победил на выборах, но президентские полномочия получит только через два месяца. Перед тем он должен принять присягу на торжественной церемонии инаугурации.

РБК-Украина объясняет, как в США формально утверждают победителя выборов, когда состоится инаугурация Трампа и каковы особенности ее проведения.

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Когда состоится инаугурация

Хотя выборы в США прошли еще 5 ноября, подсчет голосов во многих штатах еще не завершен, досчитывают преимущественно бюллетени, отправленные по почте. Результаты выборов окончательно должны быть установлены до 17 декабря, когда в каждом из штатов состоится собрание "выборщиков", которое отдаст свои голоса непосредственно за кандидатов в президенты и вице-президенты.

6 января 2025 года члены Конгресса США соберутся для подсчета голосов выборщиков – это будет окончательным формальным шагом по утверждению победителя выборов.

20 января 2025 года новоизбранные президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут присягу и вступят в свои полномочия.

Во время предыдущей передачи власти в 2021 году Трамп проигнорировал инаугурацию Байдена, считая, что победу на выборах у него украли. Однако в этом году такая ситуация не должна повториться. Встреча Трампа и Байдена уже прошла 13 ноября. На ней последний заявил Трампу, что рассчитывает на "плавный переход власти" в январе.

Учитывая, что и действующий президент Джо Байден и соперница Трампа на выборах Камала Харрис гарантировали мирную передачу власти, никаких неожиданностей во время финализации итогов выборов ждать не стоит.

Как проходит инаугурация

Церемония инаугурации проходит в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия. Она содержит несколько обязательных частей. Утром 20 января должно состояться утреннее богослужение в церкви святого Иоанна напротив Белого дома.

После богослужения избранный президент сначала идет в Белый дом на встречу с действующим президентом. После этого он направляется в Капитолий для принятия присяги. Первым ее принимает вице-президент и только потом президент. Далее президент произносит инаугурационную речь, где определяет основные направления своей будущей политики.

После церемонии инаугурации бывший президент и вице-президент покидают Капитолий. Их провожают новые лидеры страны.

После принесения присяги нового президента проводят в скульптурный зал Капитолия, где проходит инаугурационный обед. По традиции меню составляют блюда, которые представляют родные штаты президента и вице-президента.

По завершении обеда президент и вице-президент отправляются в Белый дом, возле которого проходит военный парад. Также вечером проходит инаугурационный бал.

Меры безопасности

Церемония инаугурации проходит с соблюдением строгих мер безопасности. Для чего они нужны, показали события 6 января 2021, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению результатов выборов. Тогда погибли 5 человек.

Штурм Капитолия 6 января 2021 года (фото: Getty Images)

Как местные, так и федеральные власти готовятся к 6 и 20 января с учетом уроков 2021 года.

Будут установлены ограждения и контрольно-пропускные пункты, перекрыты дороги и улицы и ограничена парковка.

В городе Вашингтон дополнительно привлекут около 4 тысяч полицейских. Начальник департамента столичной полиции Памела Смит заявила Fox News, что ее ведомство "планирует инаугурацию с середины лета".

В США также существует отдельный федеральный орган, занимающийся охраной Конгресса – полиция Капитолия. Ее начальник Томас Мэнгер заявил, что его ведомство поработало над проблемами.

"Четыре года назад было много провалов в разведке, и сказать, что они были решены, улучшены и исправлены, было бы ничего не сказать", – заявил Мангер.

По его словам, численность полиции Капитолия была увеличена до более чем 2200 офицеров, все они получили мобильные телефоны и новое оборудование.

В конце октября полицейские Капитолия приняли участие в тренинге по борьбе с общественными беспорядками на территории Секретной службы (охраняет президента США – ред.) в штате Мэриленд. Также привлечены более 1000 полицейских из 16 штатов.

Впрочем, хотя протесты против инаугурации Трампа наверняка и состоятся, они вряд ли смогут существенно повлиять на ее проведение.