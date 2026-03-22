ua en ru
Вс, 22 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Германия и Япония готовят "военный союз": армии получат свободный доступ к территориям

17:45 22.03.2026 Вс
2 мин
Борис Писториус в Японии объявил о создании нового оборонного формата
aimg Сергей Козачук
Германия и Япония готовят "военный союз": армии получат свободный доступ к территориям

Германия и Япония планируют подписать соглашение о взаимном доступе, которое позволит военным обеих стран упрощенно развертывать силы и проводить совместные операции на территориях друг друга.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Новый формат сотрудничества

По данным издания, Берлин официально предложил Токио заключить Соглашение о взаимном доступе (RAA). Этот документ должен стать правовой основой для "упрощения обмена солдатами в странах друг друга и значительного уменьшения бюрократических препятствий".

По словам немецкого министра, такая инициатива является логичным шагом в ответ на рост глобальной нестабильности, в частности из-за угрозы торговым путям в Мировом океане.

Япония уже имеет подобные договоренности с Британией и Австралией, однако для Германии это означает переход от разовых учений к постоянной военной координации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Защита морских путей

Борис Писториус отметил важность безопасности логистических узлов, особенно учитывая зависимость Японии от импорта энергоносителей.

"Насколько тесное наше партнерство, стало понятно в свете событий в Иране и на Ближнем Востоке. Свобода морских путей должна быть гарантирована и защищена", - подчеркнул глава Минобороны Германии.

Он также сказал, что оба государства имеют общие ценности в вопросах международного права.

"Нас объединяет убеждение, что сила закона должна преобладать", - добавил Писториус.

Военная активность Германии

Напомним, недавно Германия решила радикально изменить правила на рынке вооружений, введя механизм "зеленого коридора". Благодаря этому решению Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина, что позволяет получать системы ПВО и морской обороны без очередей.

Кроме того, Берлин усиливает сотрудничество в сфере безопасности и внутри Европы. Ранее стало известно о ядерном альянсе Франции и Германии. Стороны уже создали специальную рабочую группу для реализации "конкретных шагов" в вопросе ядерного сдерживания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
