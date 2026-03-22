Германия и Япония готовят "военный союз": армии получат свободный доступ к территориям
Германия и Япония планируют подписать соглашение о взаимном доступе, которое позволит военным обеих стран упрощенно развертывать силы и проводить совместные операции на территориях друг друга.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Новый формат сотрудничества
По данным издания, Берлин официально предложил Токио заключить Соглашение о взаимном доступе (RAA). Этот документ должен стать правовой основой для "упрощения обмена солдатами в странах друг друга и значительного уменьшения бюрократических препятствий".
По словам немецкого министра, такая инициатива является логичным шагом в ответ на рост глобальной нестабильности, в частности из-за угрозы торговым путям в Мировом океане.
Япония уже имеет подобные договоренности с Британией и Австралией, однако для Германии это означает переход от разовых учений к постоянной военной координации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Защита морских путей
Борис Писториус отметил важность безопасности логистических узлов, особенно учитывая зависимость Японии от импорта энергоносителей.
"Насколько тесное наше партнерство, стало понятно в свете событий в Иране и на Ближнем Востоке. Свобода морских путей должна быть гарантирована и защищена", - подчеркнул глава Минобороны Германии.
Он также сказал, что оба государства имеют общие ценности в вопросах международного права.
"Нас объединяет убеждение, что сила закона должна преобладать", - добавил Писториус.
Военная активность Германии
Напомним, недавно Германия решила радикально изменить правила на рынке вооружений, введя механизм "зеленого коридора". Благодаря этому решению Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина, что позволяет получать системы ПВО и морской обороны без очередей.
Кроме того, Берлин усиливает сотрудничество в сфере безопасности и внутри Европы. Ранее стало известно о ядерном альянсе Франции и Германии. Стороны уже создали специальную рабочую группу для реализации "конкретных шагов" в вопросе ядерного сдерживания.