"Знаю, что уже не молодой": Байден признал, что плохо выступил на дебатах с Трампом
Президент США Джо Байден признал, что плохо выступил на сегодняшних предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. В то же время американский лидер отметил, что, несмотря на преклонный возраст, знает, как "выполнять свою работу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молодой. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше. Не говорю так связно, как раньше. Не веду дебаты так хорошо, как раньше. Но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - сказал Байден.
Он добавил, что, несмотря на свой возраст, знает, как "выполнять работу" американского президента.
"Я знаю, как и миллионы американцев, когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься. Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", - отметил президент США.
Дебаты Байдена и Трампа
Напомним, сегодня, 28 июня, в штате Джорджия прошли первые из двух прений перед президентскими выборами в США между Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Как сообщают СМИ, большинство американцев считают, что действующий президент США провалил дебаты проиграл своему оппоненту.
После дебатов в Демократической партии США заговорили о возможной замене Байдена другим кандидатом на президентских выборах.
Однако Байден все же намерен принять участие во вторых дебатах со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом.
Основные выводы из президентских дебатов в США - в материале РБК-Украина.
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